Warnstreik bei Betonhersteller Menzel in Großthiemig

Beim Betonhersteller Menzel in Großthiemig (Landkreis Elbe-Elster) gibt es am Dienstag einen Warnstreik. Rund 80 Mitarbeiter legen zeitweise ihre Arbeit nieder. Mit dem Streik will die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt den Druck auf das Unternehmen erhöhen und erreichen, dass der brancheneigene Flächentarifvertrag im Unternehmen angewendet wird.

Der Tarifvertrag würde für die Mitarbeiter bis zu 500 Euro mehr bedeuten. Außerdem könnte es eine jährliche Sonderzahlung und zusätzliche Urlaubstage geben. Bisher gab es zwei ergebnislose Verhandlungsrunden zwischen Arbeitnehmern und-gebern.

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Stahlbetonfertigteilen für den Hochbau spezialisiert.