Das Unternehmen Kjellberg hat einer Meldung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) widersprochen, wonach am Standort Finsterwalde (Elbe-Elster) dutzende Mitarbeiter gekündigt werden sollen. Der DGB Region Südbrandenburg hatte in einer Mail an den rbb mitgeteilt, dass in drei betroffenen Betriebsteilen 60 Mitarbeiter entlassen werden sollen.

Demnach hätten der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes und der Konzernchef die betroffenen Mitarbeiter am Montag bei einer Belegschaftsversammlung informiert. Zitiert wurden dabei "Kollegen, die namentlich nicht genannt werden wollen."