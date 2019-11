Finsterwalder Firma will mit Plasmaschneider "Q" punkten

Die Firma Kjellberg aus Finsterwalde gilt als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Plasmaschneidens. In Stuttgart will das Unternehmen seine neueste Entwicklung vorführen.

Bei der Blech-Expo, der internationalen Metallverarbeitungsmesse, die am Dienstag in Stuttgart startet, ist auch ein Unternehmen aus dem Kreis Elbe-Elster dabei.

Plasmaschneiden bedeutet das präzise Zerteilen von Metall mithilfe eines Gases. Kjellberg hat diese Methode vor 60 Jahren entwickelt. Die neueste Entwicklung, genannt "Q", erinnert zunächst an eine überdimensionierte Eismaschine.

Daneben stehen Schneidtisch und Führungsmaschine, alles umgeben von Scheinwerfern und Computertechnik. Bei der Messe soll es Live-Schalten in die Halle in Finsterwalde geben, um genau dieses Gerät vorzustellen.



Die Messebesucher sollen erfahren, was in Finsterwalde möglich ist. "Q" denkt quasi selbstständig mit. Die Maschine reagiert, wenn beispielsweise das Schneidgas zu Ende ist und gibt dem Nutzer Anweisungen. Außerdem entspricht sie den aktuellen Standards der Vernetzung, Digitalisierung, also der "Industrie 4.0".



Die Kunden der Firma sitzen weltweit, darunter die Autoindustrie, Werften oder der Metallbau. Der Export macht rund 80 Prozent der Produktion aus. Bei der Stuttgarter Messe sollen nun weitere Kunden gewonnen werden. Dabei sollen die Entwicklungskosten von mehreren Millionen Euro eingespielt werden.