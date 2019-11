Im Brandenburger Tagebau Jänschwalde wird Braunkohle gefördert und im dazugehörigen Kraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt. Er liegt nordöstlich von Cottbus in der Grenzregion zu Polen. Jährlich werden nach Unternehmensangaben acht bis zehn Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Er ist, bezogen auf die Fördermenge, der kleinste von vier Tagebauen des Bergbaubetreibers Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) in Brandenburg (Jänschwalde und Welzow Süd) und Sachsen (Nochten und Reichwalde).

Der Tagebau in der Lausitz wurde 1974 erschlossen, zwei Jahre später wurde die erste Kohle gefördert, die bis zu 95 Meter tief liegt. Voraussichtlich 2023 werden laut Betreiber Leag die genehmigten Rohstoffvorräte in Jänschwalde erschöpft sein.

Nach dem Bergbau soll die Landschaft gestaltet werden. Belange des Naturschutzes, aber auch der Landschaftspflege und der Erholung sollen berücksichtigt werden. 1.000 Hektar wurden nach Leag-Angaben bereits aufgeforstet. Gezielt werden seltene Pflanzen ausgesät. Neben dem bereits bestehenden Klinger See entstehen drei weitere Seen. Auch die Malxe, ein 1972 für den Tagebau auf sechs Kilometer Länge unterbrochener Fluss, wird an seinen ursprünglichen Platz zurückkehren.