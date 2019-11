Die mongolische Handelskammer hat am Freitag ein Büro in Cottbus eröffnet. Ein Mitarbeiter soll dort Wirtschaftskontakte zwischen der Lausitz und der Mongolei herstellen. Das Büro ist das Ergebnis längerer Bemühungen der Cottbuser Industrie- und Handelskammer, Unternehmen für Projekte in dem rohstoffreichen Land zu begeistern.

Die Nähe zu Südbrandenburgs Bergbau- und Energieunternehmen macht Cottbus für die mongolische Seite so interessant. Battumur Yondon, ein studierter Maschinenbauer, soll hier Kontakte knüpfen. Die Mongolei will von den Erfahrungen profitieren: Das zentralasiatische Land habe vier Mal so große Braunkohlevorkommen wie Deutschland, geschätzt rund 170 Milliarden Tonnen, so Yondon.



Zur Verarbeitung der Kohle fehlt aber die Technik. Abhilfe soll dabei der Kontakt nach Südbrandenburg schaffen. "In dem Sinne sind wir am richtigen Ort", so Yondon.



Seit 2017 waren bereits sechs mongolische Unternehmensdelegationen in Südbrandenburg.