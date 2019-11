Es sei detailliert erklärt worden, warum ein wirtschaftlicher Betrieb des Werkes nicht mehr möglich sei, heiß es weiter. Die Produktion in Krieschow sei auf dem europäischen Markt nicht wettbewerbsfähig. Die Logistikkosten für das Werk seien außerdem überproportional hoch.

Die Spreeback GmbH in Krieschow (Landkreis Spree-Neiße) stellt zum März 2020 den Betrieb ein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Intersnack Knabbergebäck GmbH, zu der Spreeback gehört, vom Donnerstag hervor. Bei einer Betriebsversammlung seien die Mitarbeiter des Werkes über die Entscheidung des Unternehmens informiert worden.

Die Produktion werde neu vergeben, das Werk im März 2020 geschlossen, so die Mitteilung. "Diese Planungsentscheidung gehört zu den schwersten Entscheidungen in der Geschichte von Intersnack. Unser Interesse war es immer, für die Spreeback GmbH eine dauerhafte wirtschaftliche Perspektive zu entwickeln. Doch die Entwicklung auf den internationalen Märkten lässt uns keine Wahl", so Geschäftsführer Jan van den Broek.

Alle 165 Arbeitsplätze im Werk würden verlorengehen. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern sollen nun sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. So sollen freie Stellen an anderen Standorten des Unternehmens vorrangig den Krieschower Mitarbeitern angeboten werden. Bis März 2020 soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.