Dem Großgerätehersteller Takraf mit Standorten in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) und Leipzig drohen Entlassungen. Wie viele Mitarbeiter ihre Stelle verlieren, ist noch unklar. Geschäftsführung und Betriebsrat halten sich bedeckt, sie beraten am Mittwoch in Leipzig.



Trotz Stellenabbau hat Takraf angekündigt, einen neuen Geschäftsbereich mit Brecheranlagen und Pressen aufzubauen. Damit sollen neue Märkte abseits der Braunkohle erschlossen werden. Dafür gibt es Kritik seitens der Gewerkschaft. "Was wir nicht nachvollziehen können ist, wie man das mit weniger Personal machen will. Die Belegschaft ist verunsichert und wütend", so Paul Rothe von der IG Metall. Takraf müsse jetzt Informationen liefern.

OSL-Landrat Siegurd Heinze sieht den eingebrochenen Export als einen Grund für den Stellenabbau. "Letztendlich ist Takraf auch abhängig vom Geschäft in Osteuropa und Russland", so Heinze am Mittwoch. "Das Russland-Embargo ist also für die deutsche Industrie nicht gerade vorteilhaft. Dennoch wird es aufrecht erhalten."

Neben der Eisenhütte Ortrand und dem Windkraftanlagenhersteller Vestas ist damit ein weiterer Industriestandort im Süden Brandenburgs in seiner Existenz bedroht. Bei Takraf in Lauchhammer sind insgesamt 250 Menschen beschäftigt.