"Es laufen gute Gespräche" - Woidke: BASF-Kathoden-Fabrik in Schwarzheide noch nicht fix

10.12.19 | 09:54 Uhr

Während der Brandenburger Vize-Regierungschef Stübgen einen Bericht über ein neues BASF-Werk in Schwarzheide bestätigt, rudert Ministerpräsident Woidke zurück. Es habe zwar schon "gute Gespräche" gegeben, aber entschieden sei noch nichts, betont er im rbb.



In Brandenburg ist offenbar eine weitere Großinvestition geplant. Der Chemie-Konzern BASF erwägt, an seinem Standort Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) für 500 Millionen Euro eine Kathoden-Fabrik zu bauen. Der Brandenburger Innenminister und Vize-Regierungschef Michael Stübgen (CDU) bestätigte am späten Montagabend einen Bericht der "B.Z.", wonach der Deal schon feststehen soll. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) relavierte am Dienstagmorgen jedoch den Stand der Dinge. "Wir sind mit der BASF in guten Gesprächen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen", sagte Woidke dem rbb. Er hoffe natürlich sehr, dass letztlich die Wahl auf Schwarzheide falle, "denn der Standort bietet alles, was gebraucht wird. Wir feiern aber erst dann, wenn es was zu feiern gibt", so der SPD-Politiker.

Stübgen: "Signal für die Lausitz"

Stübgen hatte am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er den Bericht der "B.Z," bestätigen könne, geantwortet: "Nach meiner Kenntnis ja." Der CDU-Politiker sprach in der "B.Z." von einem "Signal für die Lausitz". Die Menschen würden sehen, dass die angekündigten Strukturentscheidungen auch umgesetzt würden. Der Zeitung zufolge will der Konzern Batterie-Kathoden für rund 300.000 Elektroautos im Jahr herstellen. Kathoden werden für Batteriezellen benötigt, die auch der Elektroauto-Hersteller Tesla in seine Fahrzeuge einbaut. Tesla will sein Europa-Werk in Grünheide (Oder-Spree) errichten. Nach übereinstimmenden Medienberichten will Tesla in Brandenburg auch Batteriezellen herstellen. Dafür werden Kathoden gebraucht. Im größten Chemiewerk Brandenburgs in Schwarzheide sind derzeit rund 3.000 Menschen beschäftigt. Wie viele neue Arbeitsplätze entstehen könnten, ist noch nicht bekannt.

Brandenburg profitiert von EU-Subventionen

Hintergrund für die in Erwägung gezogene Millionen-Investition ist eine Entscheidung der EU-Kommission, wonach die Batteriezellenfertigung in Europa mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschusst werden soll. Mit Hilfe der sogenannten Batterieallianz aus sieben europäischen Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, soll der Anteil bei der Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos deutlich erhöht werden. Schätzungen zufolge werden derzeit mehr als 80 Prozent der Batterien weltweit in Asien produziert. Für Brandenburg ist es innerhalbe weniger Wochen die zweite gute Wirtschaftsnachricht. Vor knapp einem Monat hatte der US-Elektroautohersteller Tesla angekündigt, seine Europafabrik für die Produktion von E-Autos und Batterien in Grünheide ansiedeln zu wollen.



