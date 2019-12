Protest in der Lausitz

Aus Protest gegen die Klimapolitik sind am Samstag Hunderte Aktivisten in die Tagebaue Jänschwalde und Welzow Süd eingedrungen. Am späten Nachmittag verließen die Aktivisten die Gruben dann laut Polizei freiwillig. Für Sonntag wurden alle Versammlungen abgesagt.