Forsa eröffnet modernes Telefonstudio in Cottbus

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa gründet eine Außenstelle in Cottbus. Damit sollen 40 Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Noch im Januar soll ein Telefonstudio mit Laborcharakter für anspruchsvolle Befragungen öffnen, so Geschäftsführer Thorsten Thierhoff.

Befragungen könnten sich beispielsweise um Mediennutzungsverhalten drehen oder auch um Gesundheits- oder Finanzthemen, so Thierhoff. "Ich hoffe natürlich auch, hier einen Arbeitsmarkt anzutreffen, auf dem wir engagierte und motivierte Mitarbeiter finden, die vielleicht durch den Strukturwandel bedingt auch in einer Orientierungsphase sind und dort auch die Offenheit mitbringen, sich in anderen Branchen zu orientieren", erklärt der Forsa-Geschäftsführer.