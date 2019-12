Bisher besteht die Schlichtungsstelle aus einem Büro bei der Cottbuser Industrie- und Handelskammer - darin ein Schrank mit ein paar Ordnern. "Das sind die Akten, die wir zu den einzelnen Fällen haben, die Anzahl ist überschaubar", erklärt Jana Frost, die Leiterin der Stelle. "Es sind sechs", gibt sie nach dem Zählen zu. Der Vorsitzende ist Bernd Walter, der ehemalige Präsident des Cottbuser Landgerichts. Auch er ist erstaunt über die geringe Resonanz.

"Am Tag der Errichtung dieser Schlichtungsstelle hier in Cottbus gab es eine E-Mail von einer Antragsstellerin, die sofort ihre Ansprüche geltend gemacht hatte", so Walter. "Da dachten wir, oh Gott, das wird was werden, wenn das jetzt schon einsetzt." Mit 50 bis 60 Fällen hatte er gerechnet. Immerhin gab es seit den 1990-er Jahren rund 6.000 Anzeigen von Bergschäden in der Lausitz. Nur rund die Hälfte wurde anerkannt. Ein höheres Frust- oder Enttäuschungspotential war also eigentlich zu erwarten.