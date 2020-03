Der Energiekonzern Leag muss sparen. Der Vorstandsvorsitzende Helmar Rendez hat in einer am Dienstag öffentlich gewordenen Videobotschaft an die Mitarbeiter "ein paar schmerzhafte Entscheidungen" angekündigt. Das Video hat die Umweltgruppe "Grüne Liga" in einer Pressemitteilung verlinkt. Inzwischen ist es nicht mehr online verfügbar.