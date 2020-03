Cottbus wird bei Touristen immer beliebter. Das hat die Stadt am Dienstag bekannt gegeben - und beruft sich auf Zahlen des Statistikamtes Berlin-Brandenburg. Demnach kommen nicht nur mehr Gäste in die Stadt, sie übernachten auch häufiger.

Bei den Übernachtungen gibt es ein Plus von knapp sechs Prozent. "Die Cottbuser Gäste buchten im Jahr 2019 insgesamt 281.660 Übernachtungen", heißt es aus dem Rathaus. Im Schnitt bleiben die Gäste zwei Tage in der Stadt.

In diesem Jahr soll zum Beispiel das Elbenwald-Festival tausende Besucher in die Stadt bringen. Es findet am letzten Juliwochenende zum ersten Mal in Cottbus statt.

Ein weiterer Höhepunkt soll erneut die Walzernacht im Juli werden. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird sich dabei der Altmarkt in ein Open-Air-Ballhaus verwandeln. Während Cottbuser und ihre Besucher tanzen, flanieren und dinieren, musiziert auf großer Bühne das Philharmonische Orchester des Staatstheaters.

Als drittes Highlight nennt die Stadt in ihrer Pressemitteilung die Premiere der Ostsee-Sportspiele. Sie finden Mitte Juni statt.