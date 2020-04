Die Maschinen laufen auf Hochtouren in der Ortrander Eisenhütte. Und das, obwohl das Unternehmen im Oktober überraschend Insolvenz angemeldet hatte. Inzwischen werden sogar neue Fachkräfte gesucht.

Firmensanierung in der Corona Krise - genau das passiert gerade in der insolventen Eisenhütte Ortrand (Oberspreewald-Lausitz). Das Traditionsunternehmen musste im Oktober überraschend Insolvenz anmelden . Der Insolvenzverwalter hat die Hütte inzwischen offenbar wieder auf Kurs bringen können.

In der Gießerei werden Eisenprodukte für die Automobilindustrie und den Herd- und Ofenbau hergestellt. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Warum dennoch ein Insolvenzverwalter ran muss? "Natürlich gibt es in der Vergangenheit Ursachen, gibt es Probleme, die man aus eigener Kraft nicht lösen konnte", erklärt Seidel.

Der Eisenhütte gehe es unter den besonderen Umständen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, gut, sagte Insolvenzverwalter Olaf Seidel. "Wir arbeiten weitgehend unter Volldampf." Im April habe es lediglich an vier Tagen in den meisten Abteilungen Kurzarbeit gegeben, sagt er.

Ein Grund für die Insolvenz war der Auftragsrückgang in der Automobilindustrie. Die Eisenhütte will das Insolvenzverfahren nutzen, um das Unternehmen finanziell neu zu strukturieren, sagt Geschäftsführer Bernd Williams-Boock. Auf anderem Wege sei das nicht gelungen.



"Im Frühjahr 2019 sind wir von drei auf zwei Schichten gegangen, haben uns also an die Marktbedürfnisse angepasst." Das sei auch super gelaufen, doch dann "mussten wir bestimmte andere Dinge in der Bilanz angleichen und haben gemerkt, dass das nicht geht."



Nach Einschätzung des Insolvenzverwalters Olaf Seidel sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens gut, weil die Investitionen der vergangenen Jahre aus dem Standort eine hochmoderne Gießerei für maschinengeformten Eisenguss gemacht hätten. Die Auftragslage sei gut. Damit könnten die rund 230 Mitarbeiter ohne Einschränkungen arbeiten. Für die Ausweitung der Produktion sucht das Unternehmen zur Zeit sogar neue Fachkräfte.