Rentner in Elbe-Elster leben deutschlandweit am günstigsten

Nirgendwo in Deutschland ist das Leben für Rentner laut einer Untersuchung so günstig wie im Landkreis Elbe-Elster in Südbrandenburg. Das besagt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Auftrag gegeben hat.

Demnach haben 1.000 Euro für Rentner in München - dem teuersten Altersruhesitz - eine Kaufkraft von 760 Euro. Im Kreis Elbe-Elster - dem günstigsten Wohnort - liege der reale Wert dagegen bei 1.160 Euro. Bundesweit variiere die Kaufkraft regional um bis zu 52 Prozent.