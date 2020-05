Bund will Lausitz bei Investorensuche unterstützen

Das Bundeswirtschaftsministerium will die Lausitz bei der Ansieldung von Investoren unterstützen. Darüber haben die Wirtschaftsförderungen Brandenburgs und Sachsens am Freitag informiert. Die Unterstützung laufe zunächst über drei Jahre, heißt es in einer Mitteilung.



Es geht zum einen um finanzielle Unterstützung, eine genaue Summe nannte ein Sprecher der Brandenburger Wirtschaftsförderung allerdings nicht. Zum anderen sollen internationale Kontakte vermittelt werden, die die Standortmarketing-Gesellschaft der Bundesrepublik hat.

Zielregionen für die Investorengewinnung seien Asien und Nordamerika in den Branchen Mobilität sowie Energie- und Umwelttechnologien. Nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sendet der Bund mit seiner Unterstützung das Signal, dass die Investorengewinnung wichtig für einen erfolgreichen Strukturwandel ist.

So könnten die beiden Wirtschaftsfördergesellschaften Brandenburg und Sachsen jetzt noch gezielter internationale Unternehmen ansprechen.