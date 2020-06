Der vereinzelte Regen in den vergangenen Wochen hat die Futterversorgung von Tieren in der Landwirtschaft nicht entspannt. Darüber informierte das Brandenburger Agrarministerium am Dienstag in einer Pressemitteilung. Demnach sei die Lage in einzelnen Landkreisen kritisch. Dazu gehören Dahme-Spreewald, Havelland, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz und die Uckermark.

Das Landwirtschaftsministerium gibt deshalb brachliegende Flächen zur Futternutzung für besonders stark von der Trockenheit betroffene Landkreise auf Antrag ab dem 1. Juli 2020 frei.