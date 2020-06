Das deutsch-kanadische Unternehmen Central European Petroleum GmbH (CEP) baut ab sofort den Bohrplatz in Märkische Heide bei Krugau (Dahme-Spreewald) zurück, an dem probeweise nach Erdöl gebohrt wurde. Es hatte sich Ende 2019 herausgestellt, dass das Vorkommen nicht ausreicht.

Mit dem Rückbau wird der ursprüngliche Zustand am Bohrplatz wieder hergestellt, teilte das Unternehmen weiter mit. "Wo vorher Acker war, wird auch bald wieder Acker sein“, wird Stephan Grafen, der Leiter der Unternehmenskommunikation, zitiert. Allerdings soll der Brauchwasserbrunnen bleiben. Er könne künftig als Löschwasserbrunnen von der Feuerwehr genutzt werden.

Bereits im Dezember 2019 war bekannt geworden, dass CEP die Erdölsuche in Märkische Heide bei Krugau beendet. "Das erforderliche Entwicklungspotential ist an diesem Standort nicht gegeben", erklärt Grafen.

Ein weiterer Standort in Südbrandenburg ist allerdings noch in der Schwebe. In Guhlen (Dahme-Spreewald), einem Gemeindeteil in Schwielochsee, ruht zurzeit der Bohrplatz, sagte Grafen am Montag rbb|24. Probebohrungen seien aktuell auch keine geplant. Wie es dort weiter gehen wird, sei noch unklar. Es stehe auch noch nicht fest, wann eine Entscheidung getroffen wird.