Bau der Kathodenfabrik in Schwarzheide wird vorbereitet

Auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) haben die Bauvorbereitungen einer Fabrik begonnen, in der künftig Batteriematerialien hergestellt werden sollen. Das hat rbb|24 am Montag von Unternehmenssprecher Arne Petersen erfahren. Die Fläche werde beräumt und die künftige Infrastruktur, wie zum Beispiel das Legen von Rohren, vorbereitet.

In der neuen Anlage will BASF sogenannte Kathoden produzieren. Diese werden für Batteriezellen benötigt, die in Elektroautos eingebaut werden.