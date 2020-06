Der Textilhersteller Trevira in Guben (Spree-Neiße) fährt ab der kommenden Woche seine Produktion wieder hoch. Das teilte Geschäftsführer Thomas Rademacher dem rbb mit und bestätigte damit entsprechende Aussagen des Landrates von Spree-Neiße, Harald Altekrüger (CDU), in der Kreistagssitzung vom Mittwoch.

Die Produktion soll nach drei Wochen schrittweise wieder hochgefahren werden, in dieser Zeit sei nur Material aus dem Lager versendet worden, sagte Rademacher. Die Auftragseingänge verlaufen hingegen schleppend, so Rademacher. Ständig müsse daher neu bewertet werden, ob sich der Aufwand in Anbetracht der hohen Energiekosten überhaupt lohne.