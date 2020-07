Bild: imago/Gerhard Leber

Noch 1958 stehen die Großmaschinen teilweise auf einer bewachsenen Fläche mit Wiesen und Sträuchern. In den darauffolgenden Jahren graben sie sich immer tiefer in die Erde. Das Revier wird in der DDR zum Energiebezirk Cottbus und versorgt einen Großteil des Landes mit Strom.