Steinbach deutet sichere Zukunft für DB-Standort in Cottbus an

Er wies darauf hin, dass der Instandhaltungsstandort dort lange zu Disposition stand und die Sorge bestand, dass das Werk von der Deutschen Bahn ganz geschlossen wird. Jetzt gebe es "ein Konzept, wo es in die andere Richtung geht. Aber das überlasse ich wirklich meinem Ministerpräsidenten, das heute Mittag zu verkünden", so Steinbach im Inforadio.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) stellt in Aussicht, dass die Deutsche Bahn AG ihr Instandhaltungswerk in Cottbus weiter betreiben will. Einzelheiten werde Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Laufe des Freitags verkünden, sagte Steinbach dem rbb.

Steinbach bekräftigte, es gehe darum, so schnell wie möglich neue Industriearbeitsplätze in der Region zu schaffen, wenn durch den Kohleausstieg Jobs in der Lausitz verloren gehen.

Bundestag und Bundesrat wollen am Freitag endgültig den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschließen. Demnach sollen bis 2038 die bestehenden Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Die Betreibern sollen dafür Entschädigungen in Milliardenhöhe gezahlt werden. Durch umfangreiche Förderprogramme sollen neue Industrieanlagen in die deutschen Kohleabbaugebiete gelockt werden.