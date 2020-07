Forschung an emissionsarmem Antrieb

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird ein weiteres Institut an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) in Cottbus gründen. Maßgeblich für diese Entscheidung sei das Inkrafttreten des Stukturestärkungsgesetzes, heißt es in einer Mitteilung der Uni vom vergangenen Freitag.

Das neue Institut soll eng mit mit dem Fachgebiet Flug-Triebwerksdesign kooperieren. Es forscht an emissionsärmeren, deutlich stärker elektrifizierten zukünftigen Luftfahrtantrieben für zivile Transportflugzeuge.