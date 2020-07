Elektromobilitäts-Pläne in der Lausitz nehmen Gestalt an

Er hat rbb|24 außerdem die Planungsbilder für das Areal zur Verfügung gestellt und weitere Details bekannt gegeben. Auf dem einstigen Flugplatz sollen demanach unter anderem Busse auf Elektromobilität umgerüstet werden. Rund 2.000 Arbeitsplätze sollen an dem Standort im Laufe der nächsten Jahre entstehen.

Der neue Eigentümer des Flugplatzes Drewitz in Jänschwalde (Spree-Neiße) hat seine Pläne für die Ansiedlung eines Industrie- und Gewerbegebietes konkretisiert. Das Areal soll eine Fläche von rund 209 Hektar haben und ein Zentrum für Nachhaltigkeit werden, wie Tassilo Soltkahn von der Euromovement GmbH am Montag sagte.

Soltkahn glaubt, dass sich auf dem ehemaligen Flugplatz viele Betriebe aus der ganzen Welt ansiedeln werden. "Und dann werden alle in die Lausitz schauen uns sagen: Was passiert denn da? Die können das ja!"

Es solle einmal ein ökologischer Standort werden, so der Investor. Geplant ist, dass das Gewerbegebiet bis zu 100 Prozent aus CO2 neutraler Energie gespeist wird. 35 Prozent der Fläche sollen genutzt werden, um regenerative Energie aus Wind und Sonne zu erzeugen.

"Der Umbau alter Fahrzeuge ist eine Sache, an dem Standort soll aber auch geforscht werden, sagte Soltkahn rbb|24. "Es ist ein Bereich, der sich gerade sehr sehr stark entwickelt. Die ökologische Batterie, die komplett geschreddert werden und auf den Kompost geschmissen werden kann, ist keine neueste Geschichte mehr, daran wird schon gearbeitet."

Der neue Eigentümer hatte bereits im Dezember 2019 angekündigt, auf dem Gelände Busse auf Elektroantrieb umrüsten zu wollen. Es gebe zahlreiche Busse, die von öffentlichen Verkehrsbetrieben genutzt würden und die mit einer Umrüstung weitere zehn oder 20 Jahre nutzbar sein könnten, so Soltkahn. Vorhandene Busse klimaneutral zu betreiben sei nachhaltiger als ein Neukauf.

Der Bedarf sei da. "Der Markt ist riesig", sagte Soltkahn am Montag. Allein die Deutsche Bahn brauche 20.000 Busse für die Zubringer. Im Moment wüden außerdem alle danach rufen, "dass in den Innenstädten nicht mehr Dieselkraftstoff-Busse verbrannt werden, die die Menschen ja dann einatmen müssen." Der öffentliche Nahverkehr sei der neue Kunde. "Auch der Bürgermeister in Cottbus möchte gern, dass die Busse elektrisch oder mit Wasserstoff fahren."