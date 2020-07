Der Energiekonzern Leag und der ÖPNV-Anbieter Cottbusverkehr wollen bei der Umstellung des Busverkehrs auf Wasserstoff in Cottbus zusammenarbeiten. Das teilte die Leag am Mittwoch auf ihre Website mit.

Cottbusverkehr plane die Umstellung seines Fuhrparks auf CO2-neutrale Antriebe. Ein Teil der 55 Busse des Unternehmens soll dabei mit sogenanntem "Grünen Wasserstoff" fahren, so die MItteilung. Dabei will die Leag Cottbusverkehr unterstützen. Der Projektstart soll noch in diesem Jahr mit einer gemeinsamen Projektskizze erfolgen. Dabei sollen die Wirtschaftlichkeit des Projektes und mögliche Finanzierungs- und Förderbedarfe ermittelt werden.