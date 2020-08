Die Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) muss ab dem kommenden Jahr ohne die sächsischen Landkreise Bautzen und Görlitz auskommen. Sie treten zum Jahresende aus, gab die WRL am Dienstag bekannt. Hintergrund ist, dass Sachsen eine eigene Entwicklungsgesellschaft gegründet hat.

Eine gemeinsame Stimme der Lausitz im Strukturwandel zu bilden und Strukturhilfen gemeinsam zu verteilen war das Ziel der Wirtschaftsregion Lausitz. Sachsen hat allerdings im April die "Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH" gegründet. Die soll künftig die Strukturmilliarden des Bundes aufgrund des Braunkohleausstiegs in Sachsen verwalten, also genau das, was für Brandenburg die Wirtschaftsregion Lausitz übernimmt.

Deshalb sei der Austritt "unausweichlich geworden", heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsregion. Das Land Brandenburg hat widerum im Juni die Weichen für die Weiterentwicklung der WRL GmbH zu einer Strukturentwicklungsgesellschaft für den brandenburgischen Teil der Lausitz gestellt. Das Kabinett stimmte dafür zu, dass unter dem Dach der WRL ein Aufbaustab gegründet wird.