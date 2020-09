Die angeschlagene Großbäckerei Sternenbäck aus Baden-Württemberg muss Filialen schließen, betroffen sind auch Geschäfte in Brandenburg. So in Calau, Eisenhüttenstadt, Guben und zwei Geschäfte in Wildau. Das hat Thomas Schulz, Geschäftsleiter des Produktionsstandortes Spremberg, rbb|24 am Mittwoch bestätigt.

Als Gründe für die Schließungen nannte Schulz die Auswirkungen der Corona-Krise. Durch Umsatzeinbußen und laufende Kosten sei man in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, die Verluste konnten nicht mehr aufgefangen werden.

Jetzt sei Sternenbäck im Insolvenzverfahren. Laut Schulz seien bundesweit 45 Filialen mit 220 Mitarbeitern von Schließungen bis zum Jahresende betroffen, die meisten in Baden-Württemberg.

Sternenbäck betreibt bisher 215 Geschäfte in sechs Bundesländern, vier davon in Ostdeutschland.