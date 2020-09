Der Ökostrom-Anbieter Greenpeace-Energy will bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die von der Bundesregierung geplanten Entschädigungen für Betreiber von Kohlekraftwerken einlegen. Eine Entschädigung wegen des Braunkohleausstiegs 2038 verzerre den Wettbewerb und schade dem Klimaschutz, so Greenpeace am Dienstag. Dem dürften die EU-Wettbewerbshüter nicht zustimmen.

Die Bundesregierung plant die Entschädigung, weil bis zum Jahr 2038 aus der Kohleverstromung ausgestiegen werden soll. Der Konzern RWE soll dafür 2,6 Milliarden Euro erhalten, der Lausitzer Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Leag 1,75 Milliarden Euro.

Der Vorstand von Greenpeace-Energy, Sönke Tangermann, sagte am Dienstag, dass die "unerlaubten Hilfen" dazu führen würden, dass fossile Kraftwerke später abgeschaltet würden, als unter reinen Marktbedingungen. Die Bundesregierung setze falsche Anreize, so Tangermann weiter. So drücke der Kohlestrom den Marktwert von Ökostrom und schwäche dessen Wirtschaftlichkeit.