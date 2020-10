Gründerzentrum in Schwarze Pumpe eröffnet

Ein Hauch "Silicon Valley" in der Lausitz

In Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) ist am Montag ein Gründerzentrum eröffnet worden. Das "Dock 3" wurde in einer Pressekonferenz vorgestellt und soll eine Art "Silicon Valley" der Lausitz werden.

Mit dem neuen länderübergreifenden Kompetenzzentrum im Industriepark sollen Unternehmen und Start-ups in die Lausitz geholt werden.



Das "Dock 3" verfügt über eine Werkhalle sowie Büros und Tagungsräume, die von Firmengründern genutzt werden können. Das Zentrum bietet Platz für über 100 Firmen. Es soll Gründer, Forscher und Unternehmer zusammenbringen und den Strukturwandel in der Lausitz ankurbeln.



Das Kompetenzzentrum "Dock 3" liegt an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen.