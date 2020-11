Insgesamt seien 2020 rund 24.000 Tonnen Einlege- und Schälgurken geerntet worden. Damit seien die vertraglich vereinbarten Liefermengen an die Verarbeitungsbetriebe nicht von allen Bauern erfüllt worden. Vor allem die Lieferung von Gurken in bestimmten Größen habe großen Schwankungen unterlegen, so der Spreewaldverein. In den Jahren 2018 und 2019 seien jeweils rund 26.000 Tonnen Gurken geerntet worden.

Der "Spreewaldverein e.V." zieht ein schlechtes Fazit bei der diesjährigen Gurkenernte. Es sei kein gutes Jahr für die Spreewälder Gurkenanbauer und -verarbeiter gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Manche Produzenten würden sogar vom "miesesten Jahr seitdem wir Gurken anbauen" sprechen.

Als Gründe für das schlechte Erntejahr gibt der Spreewaldverein unter anderem das Wetter und die Auswirkungen der Corona-Pandemie an. So hätten Nachtfröste im Mai viele Pflanzen beschädigt, genauso wie teils schwere Hagelschauer in der Region. Auf fast allen Flächen seien daher Nachpflanzungen nötig gewesen.

Niedrige Temperaturen hätten den Gurken zudem im Sommer zu schaffen gemacht. Daraufhin habe sich der Erntebeginn verzögert. Im Juli, der Haupterntezeit seien nur rund 50 Prozent der sonst üblichen Menge an Gurken geerntet worden, so der Spreewaldverein in seiner Mitteilung.

Durch die Coronaschutzmaßnahmen und damit verbundene Investitionen in die Unterbringung von Erntehelfern oder Hygienemaßnahmen habe sich der Arbeitsaufwand und die Kosten außerdem spürbar erhöht.