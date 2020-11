Neues Dreier-Bündnis will zu Jobs nach Braunkohle-Aus verhelfen

Kooperation in der Lausitz besiegelt

Ein neues Bündnis will dabei helfen, Jobs für die Zeit nach dem Ende der Braunkohleverstromung zu schaffen. Am Mittwoch haben die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), die Stadt Spremberg und der Industriepark Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben - um das Know-how aller Akteure zu bündeln und weiterzugeben.

Ab Januar 2021 sollen im Gründerzentrum "Dock3 Lausitz" im Industriepark Schwarze Pumpe regionale Unternehmen zu Transferprojekten in der Lausitz beraten werden, heißt es von der BTU. Die Uni will mehr von ihrem Wissen an Industrie und Wirtschaft weitergeben. Es soll zunächst eine enge Zusammenarbeit mit der "produzierenden Industrie und den etwa 125 ansässigen Unternehmen im Industriepark" aufgebaut werden. Neuansiedlungen sollen wissenschaftlich unterstützt werden.

"Wir haben ja unsererseits viele Initiativen, die künftig dort vor Ort sein werden", sagte BTU-Präsidentin Gesine Grande am Mittwoch dem rbb. Das Projekt gebe der Uni die Möglichkeit, auf die Unternehmen zuzugehen und sich mehr zu öffnen. "Ich denke, dass es schon darum geht, uns über diese engeren Kontakte auch zu den Themen Wissenschaft, Innovation, Ausgründungen viel stärker mit den Unternehmen zu verschränken."

Die BTU will vor Ort einen Show-Room einrichten, in dem demonstriert wird, welche Themen und Forschungen die Uni anzubieten hat.