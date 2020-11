Junge Forsterin will Leben in Fabrikruinen bringen

Von der einst glanzvollen Tuchindustrie in Forst (Spree-Neiße) sind nur noch verlassene Fabriken übrig geblieben. Eine junge Unternehmerin sieht Potential in den Ruinen, will sie sanieren und neues Leben hineinbringen. Von Phillip Manske

Annett Dörl hat zwei einstige Textilfabriken gekauft. "Das sind Zeitzeugen, die heute keiner mehr so baut", begründet die 34-jährige Forsterin ihre mutige Entscheidung. Dörl will sie sanieren und den riesigen Ruinen neues Leben einhauchen. Wenn diese Gebäude nicht wieder belebt würden, wäre das sehr schade, weil dann nur noch der Verfall bliebe, findet sie.

Davon lässt sich Annett Dörl nicht abschrecken und hat jede Menge Ideen für die verfallenen Gebäude. Ein schickes kleines Café würde in die Industriearchitektur passen, Platz hätten auch Probenräume für Bands, glaubt sie. Der Clou: ein Fotoatelier mit viel Licht unterm Dach. Das wäre einmalig, so die gelernte Industriemechnikerin.

Regulär arbeitet Annett Dörl in der Heizungsfirma ihrer Eltern, doch mindestens zweimal in der Woche ist sie nun auf der Baustelle. Drei Töchter hat sie auch noch.

Warum sie den ganzen Stress auf sich nimmt? "In erster Linie für mich, für meine Familie, meine Kinder", sagt die 34-Jährige. Und auch für alle, die etwa vom Studium oder von der Lehre nach Forst zurück kehren. Sie sollen nicht in eine "Rentnerstadt" kommen, in der alles trist und grau ist, sondern in eine Stadt, in der man etwas erleben kann, sagt Dörl.

Von der Textil- zur kleinen privaten Traumfabrik: Es ist eine Mammutaufgabe. In zehn Jahren will Annett Dörl damit fertig sein.