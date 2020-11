Nächster Schritt in Richtung einer Abfallverbrennungsanlage am Kraftwerksstandort Jänschwalde (Spree-Neiße): Der Energiekonzern Leag und das Entsorgungs- und Energieunternehmen Veolia haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet, die Energie- und Verwertungsanlage (Eva) Jänschwalde GmbH & Co. KG. Das gab die Leag am Dienstag bekannt [leag.de].

Die neue Anlage soll demnach 2024 den Betrieb aufnehmen und zum Bespiel Fernwärme für Cottbus produzieren. Hintergrund der Planung ist, dass durch den Kohleausstieg Ersatzbrennstoffe künftig nicht mehr in Kohlekraftwerken mitverbrannt werden.