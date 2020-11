Brief an Gesundheitsministerin Nonnemacher

Nachdem sich das Brandenburger Gesundheitsministerin gegen eine Öffnung des Einzelhandels an allen vier Adventssonntagen ausgesprochen hat, kommt scharfe Kritik von den Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHK). Laut einer Mitteilung vom Freitag haben die Kammern Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam einen Brief an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Grüne) geschrieben. Sie fordern eine Öffnung an allen Sonntagen im Advent, ähnlich wie es in Nordrhein-Westfalen geplant ist.

"Wir kritisieren vorwiegend die fehlende Abstimmung zu dem Thema mit uns Kammern",so der Geschäftsführer der IHK Cottbus, Markus Tolle. Die Lage sei für viele Geschäfte, trotz der Öffnungsmöglichkeiten während des Teillockdowns, dramatisch. Besonders inhabergeführte Geschäfte in den Innenstädten seien auf die zusätzliche Öffnung angewiesen. Es drohe eine Welle von Entlassungen und Schließungen, da der Einzelhandel nicht auf Hilfe durch den Bund setzen kann, heißt es in der Mitteilung.

Sonntagsöffnungen können, laut der Industrie- und Handelskammern, Kundenströme entzerren. In Brandenburg sind diese aber nur bei besonderen Anlässen, etwa Festen und Messen, erlaubt.