Was arbeiten, wenn die Braunkohle geht? Bis spätestens 2038 will Deutschland aus der Kohle-Stromgewinnung aussteigen. Für Lausitzer Beschäftigte könnte das neue Cottbuser Bahninstandhaltungswerk eine Perspektive werden. Leag und Bahn wollen kooperieren.

Die Bahn hatte angekündigt, mit einem neuen Bahninstandhaltungswerk in Cottbus 1.200 neue Arbeitsplätze zu schaffen zu wollen . Das Werk werde ein "Standort der Superlative", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Vorstellung der Pläne im September. Es ist laut Bahn das erste große Vorhaben, das auf Basis des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes finanziert wird.

Für Braunkohle-Beschäftigte in der Lausitz soll eine berufliche Zukunft bei der Bahn möglich werden. Der Energiekonzern Leag und die Deutsche Bahn wollen bei Ausbildung, Qualifizierung und Übernahme von Personal zusammenarbeiten. Dafür haben sie eine Vereinbarung unterschrieben, gaben die beiden Unternehmen am Freitag bekannt [leag.de] .

"Unser Unternehmen als Instandhalter für Schienenfahrzeuge ist auf exzellent ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen", wird die Geschäftsführerin der DB Fahrzeuginstandhaltung, Ramona Grün, in einer Pressemitteilung zitiert. Deshalb sei die Zusammenarbeit mit der Leag wichtig. Die Bahn wolle auch vorhandene Strukturen nutzen, wie die Ausbildungswerkstätten der Leag in Schwarze Pumpe und Jänschwalde (beides Spree-Neiße). Dabei gehe es um die Erstausbildung unter anderem von Industriemechanikern, Elektronikern und Mechatronikern aber auch die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sollen "langfristig berufliche Perspektiven für Leag-Beschäftigte, die vom Kohleausstieg betroffen sind, geschaffen werden", so Grün.



Ab 2023 sollen am Standort des heutigen Bahnwerks Cottbus eine neue ICE-Halle für die Instandhaltung von Elektrotriebzügen, eine Halle für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik mit Elektroantrieb sowie ein Technologiezentrum zur Hybridforschung entstehen. "Bis zum Jahr 2026 will die Deutsche Bahn hier 1.200 neue und hochwertige Industriearbeitsplätze schaffen, darunter etwa 100 Azubi-Stellen", heißt es in der Mitteilung von Freitag. Zurzeit arbeiten im Cottbuser Bahnwerk rund 450 Beschäftigte.