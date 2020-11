Der Zweckverband Lausitzer Seenland zieht ein gemischtes Fazit aus dem Urlaubsjahr 2020. Während der Lockdown im Frühjahr große Lücken in die Umsätze gerissen hat, konnten im Sommer neue Besucher aus ganz Deutschland begrüßt werden. Der Zweckverband rechnet damit dieses Jahr ohne Verluste, aber auch ohne große Gewinne abzuschließen.

Dadurch, dass viele Urlauber in Deutschland geblieben sind, hätten insbesondere die Campingplätze profitiert, erklärte Verbandsvorsteher Detlev Wurzler. Neben Campingplätzen betreibt der Verband auch ein Hotel und zahlreiche Ferienhäuser am Senftenberger See. Rund 800.000 Euro Umsatz seien im Frühjahr verloren gegangen. Dies sei, trotz guter Auslastung im Sommer, nicht kompensiert worden.