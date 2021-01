Bundesnetzagentur will Außenstelle in Cottbus einrichten

Strukturwandel in der Lausitz

Die Bundesnetzagentur plant, in Cottbus eine zentrale Außenstelle aufzubauen. Das hat eine Behördensprecherin am Mittwoch dem rbb mitgeteilt, und damit einen Bericht der "Lausitzer Rundschau" bestätigt.

Die Zentrale soll so schnell wie möglich an den Start gehen. Für den Standort werden dutzende Fachleute gebraucht, so die Sprecherin.