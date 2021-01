200.000 Euro Fördergeld gehen den Angaben zufolge an die IHK Cottbus, weitere je 200.000 Euro an den Verein "Centrum für Energietechnologie Brandenburg", der an der BTU Cottbus-Senftenberg angesiedelt ist, und das Fraunhofer Institut in Zittau.

Das Geld soll laut Netzwerkmanager Mario Lehmann in die Netzwerkarbeit, Weiterbildung von Experten und die Umsetzung von Wasserstoffprojekten fließen. "Die Förderung ist unabdingbar, um das durchzuführen", sagte Lehmann am Mittwoch dem rbb. Um intensiv arbeiten zu können, müsse "das Netzwerk institutionalisiert" werden. Durch die Förderung haben die Projektpartner die Möglichkeit, festen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, wenn ein Unternehmen eine Idee zur Nutzung von Wasserstoff hat.



Das Netzwerk gibt es seit 2019. Es hat nach eigenen Angaben mittlerweile rund 100 Partner - darunter Kommunen, Wissenschaftseinrichtungen und Innvestoren - mit mehr als 60 Produktideen. Dazu zählen unter anderem der Aufbau eines flächendeckenden Wasserstofftankstellennetzes und die Umstellung von Bus- und Abfallfahrzeugen auf Wasserstoffantrieb.