Der Probebetrieb für Europas größten Energiespeicher, die "Big Battery" beim Kraftwerk Schwarze Pumpe (Spree-Neiße), ist abgeschlossen. Seit dem Jahreswechsel befindet sich die Anlage im kommerziellen Dauerbetrieb. Das teilte der Betreiber der Anlage, der Energiekonzern Leag am Dienstag mit.

Die "Big Battery" soll Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Sie verfügt nach Angaben der Leag über eine Kapazität von 53 Megawattstunden. "Stromerzeugung, -verbrauch und -speicherung werden in diesem Stromspeichersystem intelligent vernetzt", heißt es von der Leag.

Die Anlage erstreckt sich auf einer Fläche von 110 x 62 Metern. Zur "Big Battery" gehören 13 Container, in denen insgesamt 8840 Batteriemodule verbaut sind. In 13 weiteren Containern erfolgt die Umwandlung von Gleichstrom auf Wechselstrom. Je nach Situation im Stromnetz oder auf dem Strommarkt kann die Batterie be- oder entladen werden, heißt es von der Leag.