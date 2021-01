Brandenburg beteiligt sich nun doch an Wirtschaftsregion Lausitz

Brandenburg wird sich mehrheitlich an der Kooperationsgesellschaft "Wirtschaftsregion Lausitz" beteiligen. Das hat Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch im Sonderausschuss "Strukturentwicklung in der Lausitz" bekannt gegeben. Die Landesbeteiligung war lange umstritten.