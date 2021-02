Der Chemiekonzern BASF will an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) weiter investieren. Mit 17 Millionen Euro soll die Infrastruktur auf dem Werksgelände in Südbrandenburg ausgebaut werden, hat der Konzern am Freitag bekanntgegeben.

Der Industriepark Schwarzheide werde damit ein Zentrum des Strukturwandels in der Lausitz, heißt es aus dem Brandenburger Wirtschaftsministerium.