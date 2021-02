Ideen für den Strukurwandel in der Lausitz sind gefragt: Gesteuert werden soll dieser von der Wirtschaftsregion Lausitz (WRL), einem Zusammenschluss der Südbrandenburger Landkreise und der kreisfreien Stadt Cottbus. Noch in diesem Jahr will das Land als Mehrheitsgesellschafter einsteigen. Die WRL verwaltet das Geld, das vom Bund für den Strukturwandel fließen soll.



Schon jetzt steuert sie die Arbeit von fünf Arbeitsgruppen, die sie als Werkstätten bezeichnet. Hier wird eingesammelt, was es an Impulsen für eine Lausitz ohne Braunkohleförderung gibt. Konkret geht es in diesen Gruppen zum Beispiel um den Tourismus oder die Infrastruktur. Mit der Daseinsvorsorge und der ländlichen Entwicklung beschäftigte sich eine Werkstatt, die am Donnerstag zusammengekommen ist.

Sprecher ist Sven Guntermann von der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Elster. Bei ihm kommen die Ideen der Kommunen an. Viele würden derzeit ihre Industriegebieten erweitern wollen, Investoren anzulocken, berichtet er.