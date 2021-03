Experten sollen in Cottbus am Treibstoff der Zukunft forschen

In Cottbus wird am Dienstag ein Kompetenzzentrum zur Produktion von klimafreundlichem Treibstoff eröffnet. Im "PtX Lab Lausitz" (kurz für "Power to X") sollen Experten aus dem In- und Ausland erforschen, wie mit Öko-Strom (Power) erst Wasserstoff und dann Kraftstoffe (x) hergestellt werden können. Sie sollen zum Beispiel Benzin oder Kerosin ersetzen.

In Deutschland gebe es laut Schulze das nötige Know-How, um PtX-Technologien weltweit auf den Markt zu bringen. Die Bundesregierung sehe das Kompetenzzentrum in der Lausitz als Denkfabrik, Dialogplattform und Startrampe für neue Projekte. "Zugleich soll die Zukunftstechnologie Energieregionen wie der Lausitz helfen, neue Perspektiven als Industriestandort zu entwickeln."

Eröffnet wird das Labor von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD). "Grüner Wasserstoff und "Power to X" sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Energiewende", sagte Schulze am Dienstag dem rbb. "Flugzeuge und Schiffe brauchen klimafreundliche Treibstoffe und die chemische Industrie braucht grüne Grundstoffe für ihre Produktion."

Brandenburg und Berlin wollen die Wasserstoffwirtschaft in der Hauptstadtregion zusammen aufbauen und haben dafür eine Online-Befragung gestartet. Das hatten bereits am Montag das Brandenburger Wirtschaftsministerium und der Berliner Senat für Wirtschaft bekannt gegeben. Unternehmen, Verbände, Kommunen und weitere Akteure der beiden Länder sollen in der Umfrage ihren Bedarf oder ihr Angebot an Wasserstoff melden.

Die Energieverwaltungen wollen so einen Überblick über den Bedarf an Wasserstoff und die Erzeugungskapazitäten bekommen. Sie rechnen damit, dass der Bedarf und das Angebot an Wasserstoff in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird.

"Grüner Wasserstoff kann zu einem wichtigen Baustein des Brandenburger und Berliner Energiesystems werden. Er ist klimafreundlich, speicherbar und über lange Strecken transportabel", sagten Berlins Energiesenatorin Ramona Pop (Bündnis 90/Grüne) und Brandenburgs Energieminister Jörg Steinbach (SPD). Wenn die CO2-Minderungsziele erreicht werden sollen, müsse grüne Energie vor allem für die Mobilität und den Wärmebereich bereitgestellt werden.



Grüner Wasserstoff entsteht, wenn man unter Nutzung von erneuerbarem Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Das Verfahren ist technologisch ausgereift, sicher und marktreif, aber noch immer relativ teuer.