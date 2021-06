Unterstützung bei der Wahl bekommen die Unternehmen von der Germany Trade and Invest (GTAI), der Außenwirtschaftsagentur der Bundesregierung. Im Interview erklärt Geschäftsführer Robert Hermann, was genau für solch eine Ansiedlung notwendig ist, was im Voraus hinter den Kulissen abläuft und welche Chancen Brandenburg auf eine Ansiedlung von Intel hat.

Das sind verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite gehört dazu, dass man über die Standortvorteile bescheid weiß und im Unterbewusstsein abspeichert, dass Deutschland attraktiv ist. Sei es zu steuerlichen Fragen, zu möglichen Finanzierungsoptionen, insbesondere aber zu Innovationspartnerschaften. Zulieferer, Kunden, Markt, das muss man transparent machen. Das nennt sich dann Standortmarketing. Wir versuchen in der Welt bekanntzumachen, dass Deutschland ein attraktiver Investitionsstandort ist, sodass ein Unternehmen, egal in welcher Branche, bei einer Standortsuche nicht einfach über Deutschland hinwegschaut und es auf jeden Fall auf dem Radar hat. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass jeder zu einer Region seine Vorurteile hat und so gibt es natürlich auch im Ausland Vorurteile zu Deutschland. Und die versuchen wir auszuräumen, wenn sie unbegründet sind.

Der Technologie-Konzern Intel sucht nach einem Standort in zentraler Lage in Europa. Voraussetzungen dafür gäbe es auch in Frankfurt (Oder) und der Lausitz. Doch Pläne für eine Chipfabrik mussten in der Region schon einmal begraben werden.

Wie groß ist denn Ihr Spielraum, um bestimmten Vorstellungen oder Wünschen der Unternehmen, beispielsweise von Staatshilfen oder -bürgschaften in Höhe von mehreren Milliarden Euro, entgegenzukommen?

Als Bundesgesellschaft haben wir nicht die finanziellen Mittel, um Fördergelder auszugeben. Wir geben gar keine Fördergelder aus, sondern wir informieren zu den Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt. Da gibt es Förderungen, die mit regionalen Bedingungen zu tun haben, mit strukturschwachen Regionen zu tun haben. Diese Förderhöhen werden in der Regel in Brüssel festgelegt für ganz Europa und damit ist der Rahmen relativ klar vorgegeben. Es gibt nebenbei noch Fördermöglichkeiten, die sogenannten IPCEI, Investment projects of common european interest. Da setzt sich die EU zusammen und plant Schwerpunktthemen und versucht für diese besondere Fördermöglichkeiten verfügbar zu machen. Das ist aber auch zentral geplant, in einem politischen Kontext, in dem so etwas beschlossen wird.

Wie muss man sich das dann vorstellen, bekommen Sie von einem Interessenten aus dem Ausland einen Forderungskatalog, eine Wunschliste?

In der Tat ist es so ähnlich. Der Unternehmer kommt auf uns zu oder wird über die Bundesregierung an uns vermittelt. Wir fragen dann zurück, was denn Kriterien für den richtigen Standort sind. Wohlwissend, dass jeder Standort, je größer das Vorhaben, in einem internationalen Wettbewerb steht. Wir versuchen, das herauszuarbeiten. Ist das die Flächengröße, die Menge des Wassers, die Stromversorgung, die logistische Lage an einem Flughafen oder an der Autobahn. Ist das ein Forschungsinstitut, das in der Nähe sein muss, wo sind Partnerschaften, die wichtig sind - und wir versuchen mit dem Investor herauszuarbeiten, was ihm wichtig ist, denn alle Kriterien wird man wohl nur an wenigen Standorten erfüllen. Wir gehen dann auf die Bundesländer zu und bitten die Länder, uns aus ihren Regionen sinnvolle Standortvorschläge zu unterbreiten, die wir dann dem Investor vorstellen können.