Kohlekommission beendet Arbeit - Neue Expertenrunde soll den Lausitzer Strukturwandel begleiten

Bild: picture alliance / Andreas Franke

10.06.21 | 06:07 Uhr

Raus aus der Kohle bis spätestens 2038 - das ist eine der Entscheidungen, die auf einer Empfehlung der Kohlekommission fußt. 2018 an den Start gegangen, um den Strukturwandel maßgeblich zu begleiten, endet nun ihre Arbeit - und eine neue Kommission wird geboren.

Ein Fahrplan für den Kohleausstieg, Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber, Milliardenhilfe für die betroffenen Regionen: Um diese Themen hatte sich die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" gekümmert, kurz Kohlekommission genannt. Am Donnerstag beendet sie formal ihre Arbeit und übergibt den Staffelstab an eine neue Expertengruppe: In Hoyerswerda (Landkreis Bautzen, Sachsen) wird die "Lausitzkommission" mit regionalen Akteuren gegründet. Auf der Konferenz "Reviertransfer Lausitz" werden die Mitglieder erstmalig vorgestellt. Sie sollen künftig ein Auge darauf haben, dass die Fördermittel für den Strukturwandel in der Lausitz auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden - und wollen auch auf mehr Bürgerbeteiligung setzen.

Stimmung in der Region als Gradmesser für Erfolg

Aufgabe der Kommission werde es sein, Engagement, Bedürfnisse und Stimmungen der Lausitzer systematisch zu erfassen, sagte das künftige Mitglied Christine Herntier (parteilos), die auch die Vorsitzende der Lausitzrunde für die Brandenburger Kommunen und Bürgermeisterin von Spremberg (Spree-Neiße) ist, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. "Wir sind hier vor Ort und hier wird auch entschieden, ob der Strukturwandel gelingt." Das werde sich nicht an Zahlen festmachen lassen, sondern an den Stimmungen der Menschen. "Das Prinzip ist Ehrlichkeit", sagt Herntier, die für betroffene Kommunen in der Kohlekommission saß und so auch an den Beschlüssen für die Region beteiligt war. "Wir müssen die Maßnahmen ehrlich bewerten, um den Strukturwandel in der Lausitz positiv für die Region zu gestalten." Die parteilose Politikerin kritisierte die "Aufweichung" von beschlossenen Maßnahmen des Bundes, zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur. Über zahlreiche Verkehrsprojekte werde immer noch diskutiert, wie den beschlossenen sechsspurigen Ausbau der Autobahn am Spreewalddreieck. Im Bundesverkehrswegeplan komme die Lausitz nicht vor, deshalb müssten dafür Strukturmittel zur Verfügung gestellt werden, sagt Herntier. "Wenn die Lausitz nicht besser an die Metropolregionen angeschlossen wird, dann befürchten die Kommunen, dass die Menschen nicht pendeln, sondern aus der Lausitz wegziehen."

"Wir können das auch"

"Wir brauchen klare Informationen, wir brauchen Transparenz, welche Gelder schon verplant sind, was übrig ist und wer entscheidet", sagt Manuela Kohlbacher, Sprecherin des Vereins Kreative Lausitz und ebenfalls künftiges Mitglied der Lausitzkommission. Es sei viel an Beteiligungsprozessen angestoßen worden. Allerdings würden die Akteure auch ausgebremst. Es sei erstaunlich, wie viele Gelder nach außen vergeben werden, zum Beispiel an Agenturen in Bayern, die nicht in der Lausitz liegen. "Wir können das auch und wir kennen die Leute", sagt Kohlbacher. Sie hat zusammen mit lokalen Akteuren 2020 das Institut für Angewandte Beteiligung (IFAB) gegründet. Es will unter anderem die Beteiligung der Lausitzer unterstützen.

Startschuss für Kommission vor drei Jahren

Mit dem Start der Lausitzkommission endet formal die Arbeit der Kohlekommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" - offiziell endete sie laut Bundeswirtschaftsministerium schon mit der Übergabe des Abschlussberichtes 2019 [bmwi.de]. "Danach hat es allerdings noch bis zuletzt fortlaufende und intensive Arbeitskontakte gegeben", sagt Jörg Tudyka, Sprecher der "Revierkonferenz Lausitz". Die Kohlekommission war im Juni 2018 von der Bundesregierung eingesetzt worden und mit Vertretern aus Politik, Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden besetzt. Ihre Aufgabe war es, einen Vorschlag und einen Zeitplan für den Kohleausstieg zu erarbeiten: Die Kommission sollte ein Datum nennen, bis zu dem der Ausstieg abgeschlossen sein soll, und Maßnahmen erarbeiten, wie der Ausstieg für alle Beteiligten so verträglich wie möglich gestaltet werden kann - um eine möglichst große Zustimmung zu erreichen und um einen Strukturbruch in den Kohleregionen zu vermeiden. In der Lausitz hängen an der Kohle rund 16.000 direkte und indirekte Jobs.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.06.2021, 06:30 Uhr