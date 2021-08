Brandenburg liegt bei der Produktion erneuerbarer Energien weit vorn. Bisher wird dieser Strom mit großen Leitungen in einem Netz gebündelt und dann wieder verteilt. Der falsche Weg, findet Ministerpräsident Woidke. Er sieht dadurch die Energiewende in Gefahr.

Brandenburg sei weit vorn bei der Erzeugung Erneuerbarer Energien und auch bereit dazu, den Strom deutschlandweit zu verteilen, sagte Woidke, betonte aber zugleich: "Wenn wir nur auf Übertragungsnetze setzen, werden wir mit der Energiewende scheitern." Er plädierte am Montag für die sogenannte dezentrale Stromerzeugung: Dabei wird die nötige Energie in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers erzeugt. "Eine dezentrale Nutzung verlangen unsere Wirtschaftsunternehmen von uns und verlangen auch unsere Bürger von uns", so Woidke am Montag. "Wir müssen den Menschen zeigen können, dass sie Vorteile aus der Nutzung der Installation erneuerbarer Energieträger haben." Aktuelle rechtliche Vorgaben würden solche Projekte allerdings erschweren, kritisierte Woidke.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland in den letzten Jahren für gescheitert. Das erklärte er bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier am Montag beim Chemiekonzern BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz).

Französische Firma will für 40 Millionen Euro in Schwarzheide Luft zerlegen

Zuspruch bekam Woidke am Montag vom Vorstand der Geschäftsführung der BASF in Schwarzheide, Jürgen Fuchs. Dieser sah ein weiteres Problem: Weil viele Industrieprozesse klimaneutral werden und damit elektrifiziert werden sollen, werde der Strombedarf, besonders in der chemischen Industrie, in den kommenden Jahren enorm steigen. Das sei bei den derzeitigen Preisen problematisch. "Was wir brauchen, sind wettbewerbsfähige Strompreise, um auch in Zukunft das Wachstum, das wir hier begonnen haben, auch mit unserer Batteriematerialienanlage, weiter umsetzen zu können", so Fuchs. Von Bundespräsident Steinmeier forderte er daher am Montag Strompreise um vier Cent pro Kilowattstunde, anstatt wie bisher zehn Cent.

Die BASF errichtet in Schwarzheide aktuell eine neue Anlage zur Produktion von Kathoden. Diese werden bei der Herstellung von Batterien benötigt. Zudem entsteht in unmittelbarer Nähe zum Werksgelände eine neue Luftzerteilungsanlage. Die dort gewonnenen technischen Gase sollen auch bei der BASF genutzt werden.



Steinmeier selbst lobte am Montag den Baufortschritt an der neuen Anlage. Diese soll 2023 in den Testbetrieb starten. Auch eine Recyclinganlage für Batteriekomponenten ist vorgesehen. Das Werk sei ein Beispiel dafür, wie die Transformation des Ostens stattfinden kann, sagte Steinmeier.