Das geplante Aus für die Produktion des dänischen Windenergieanlagenherstellers Vestas in der Lausitz hat auch im Brandenburger Landtag für Bestürzung gesorgt. Mehrere Fraktionen hoffen, dass in Verhandlungen eine Schließung noch abwendbar ist.

"Wir werden versuchen, in Gesprächen vor Ort alles für den Standort zu unternehmen, was jetzt noch möglich ist", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag. Zum Glück sei der Strukturwandel schon im vollen Gang und es seien Investitionen anderer Firmen angekündigt.

Vestas plant, die Produktion in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz), Esbjerg in Dänemark und Viveiro in Spanien einzustellen. In Lauchhammer sind nach Vestas-Angaben etwa 460 Menschen beschäftigt. Man rechne damit, dass die Produktion in Lauchhammer bis Ende des Jahres eingestellt wird, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es werde geprüft, Mitarbeiter aus Lauchhammer an andere Vestas-Standorte in Deutschland zu verlagern.