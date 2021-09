Kommentar | Vestas in Lauchhammer schließt - Ein dreifach verheerendes Signal

Bild: dpa/A. Franke

21.09.21 | 08:49 Uhr

Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas macht seine einzige ostdeutsche Produktionsstätte in Lauchhammer dicht. Das ist ein verheerendes Signal für Lauchhammer, für die Lausitz und für die Bundespolitik, kommentiert Andreas Rausch.

Lauchhammer gilt als die Wiege der Braunkohleindustrie, zu Zeiten der französischen Revolution wurde hier das erste Flöz angebohrt. Hier stand die weltweit erste Kokerei, die industriellen Hochtemperaturkoks auf Braunkohlebasis produzierte. Hier war der Strukturbruch nach der Wende 1989 beispiellos, mehr als 15.000 Arbeitsplätze verschwanden in kurzer Zeit ersatzlos, die verdeckte Arbeitslosenquote lag in den 1990er-Jahren bei über 70 Prozent.



In Scharen wanderten die Menschen aus, die Einwohnerzahl halbierte sich nahezu. Bis heute hat sich Lauchhammer von diesem Schock nicht erholt. Die Ansiedlung von Vestas vor 19 Jahren war ein zaghaftes Zeichen der Hoffnung, ein zukunftsträchtiges Werk, die einzige nennenswerte Ansiedlung in Lauchhammer bis heute, gebaut auf dem Gelände einer früheren Brikettfabrik. Geht noch mehr Symbolik? Dass Vestas schließt, ist ein verheerendes Zeichen für die Stadt und ihre Einwohner, die ihre Identität nach der Kohle noch immer nicht gefunden haben.

Gefährliches Signal inmitten des Strukturbruchs

Es ist aber auch ein verheerendes Zeichen für die ganze Lausitz. Seit mehr als einem Jahr wissen die Menschen im Revier, dass die Zeit der Kohle vorbei ist, spätestens 2038, wahrscheinlich früher. Den brutalen Strukturbruch wie schon mal nach der Wende soll es nicht wiedergeben, deshalb steht die Summe von 17 Milliarden Euro für die Lausitz zur Verfügung, um nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Seit mehr als einem Jahr.



Während die Debatte um einen früheren Kohleausstieg immer lauter wird, gibt es sie noch nicht, diese Ersatzarbeitsplätze. Was es gibt, sind Absichtsbekundungen, die Gründung von Instituten, ein Bahnwerk wird gebaut, eine Universitätsmedizin in Cottbus. Alles noch Zukunftsmusik. Real ist nun der Verlust von 460 Arbeitsplätzen, die zukunftssicher schienen und bislang wichtiger Teil im notwendigen Strukturwandel waren. Was löst dieser Verlust nun in den Köpfen derjenigen aus, die schwanken, ob sie gehen oder bleiben sollen? Ist nicht die Rede vom notwendigen Ausbau der Windenergie? Kann man sich auch darauf nicht verlassen?

dpa/Patrick Pleul FAQ | Ende der Förderung - Was mit alten Windrädern passiert Hunderte Windkraftanlagen, die seit 20 Jahren in Brandenburg in Betrieb waren, sollen abgebaut werden, obwohl sie noch Strom produzieren. Wann sie doch noch weiterlaufen können und was aus alten Windrädern wird erklärt Efthymis Angeloudis im rbb|24-Überblick.

Die Mitschuld der Politik

Der Vestas-Rückzug ist auch ein verheerendes Zeichen für die Politik. Seit 2017 ist die Zahl der neugebauten Windkraftanlagen in Deutschland eingebrochen, im Saarland wurde 2020 nicht eine einzige genehmigt, in Bayern lediglich drei. Brandenburg blieb da zumindest auf konstantem Niveau.



Warum ist das so? Auch, weil immer mehr Bürgerinitiativen sehr klagefreudig sind und keine Windräder in ihrer Nachbarschaft haben wollen, auch weil Genehmigungsverfahren immer länger dauern, auch weil die Bundespolitik die regulatorischen Hürden für neue Anlagen immer höher legte und damit sowohl die eigene Energiewende torpedierte als auch die Windkraftbranche.

Ralf Jußen 3 min Bürgermeisterwahl am 26. September - Diese Kandidaten und Kandidatin wollen zukünftig Lauchhammer regieren Lauchhammer ist keine einfache Stadt. Die Folgen des Altbergbaus treiben einige Einwohner aus ihren Häusern, die wirtschaftliche Situation ist schlecht. Dennoch treten gleich fünf Kandidaten zur Bürgermeisterwahl an. Ralf Jußen stellt sie vor.



Nur ein Wunder kann noch helfen

Vestas produzierte zunehmend für den Export, der Hersteller ist konsequent global orientiert, die Boom-Märkte liegen längst nicht mehr hierzulande, der Windenergiehunger ist in Asien und Amerika am größten - dort hat der dänische Hersteller aber mittlerweile eigene Kapazitäten aufgebaut, auch mit dem Know-how der langjährigen Vorzeigestandortler aus Lauchhammer. Nun ist die Produktion in der Lausitz zu teuer geworden, auch der Transport zu den Märkten zu aufwendig. Eine erste brutale Schrumpfkur vor zwei Jahren war offenbar nicht nachhaltig erholsam. Die Zahlen sprechen für eine Schließung, trotz des erhofften Schubs für die Windenergie nach der Bundestagswahl.



Für Lauchhammer und knapp 500 Mitarbeiter kommt dieser Schub offenbar zu spät. Es sei denn, es geschieht doch noch ein Wunder. Doch Wunder sind in dieser Region bislang dünn gesät.