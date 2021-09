Der Lausitzring schwingt sich zu einem Treffpunkt für zukunftsweisende Technologien auf. Auf dem Areal, wo schon jetzt autonomes Fahren getestet wird, hat sich nun eine Fachtagung mit Wasserstoff beschäftigt. Er gilt als Energieträger der Zukunft.

Das sei unerlässlich für den Erfolg der Energiewende und mehr Klimaschutz, erklärte Steinbach am Dienstag bei der Tagung des Wasserstoffnetzwerks "Lausitz DurcH2atmen" und der Industrie- und Handelskammer Cottbus in Schipkau (Oberspreewald-Lausitz). Zu der Konferenz sind rund 150 Teilnehmer aus ganz Deutschland gekommen.

Experten sollen in Cottbus am Treibstoff der Zukunft forschen

Steinbach geht davon aus, dass die Herstellung von Wasserstoff aus Strom durch Wind und Sonne in rund sieben oder acht Jahren in der Lausitz Realität sein wird, sagte er vor dem Start der Konferenz in Schipkau dem rbb. In den nächsten zwei bis drei Jahren werde es erste Pilotprojekte geben, von denen "ein Multiplikationseffekt, ein Dominoeffekt ausgehen" werde, so Steinbach.