Strukturwandel in der Lausitz - Bundesnetzagentur steuert jetzt auch aus Cottbus Stromnetz- und Internetausbau

28.10.21 | 15:23 Uhr

Die Bundesnetzagentur hat nun in Cottbus eine neue Außenstelle. Von hier werden künftig unter anderem der Stromnetz- und Internetausbau in Deutschland koordiniert. Eine Ansiedlung, die im Lausitzer Strukturwandel Arbeitsplätze schafft.



Die Bundesnetzagentur hat am Donnerstag in Cottbus eine neue Außenstelle eröffnet. Zu den Aufgaben des Standortes gehören künftig unter anderem der Ausbau des Stromnetzes für die Energiewende. Außerdem sollen in Cottbus alle Aufgaben gebündelt werden, die sich um eine bessere Grundversorgung in Deutschland mit schnellem Internet drehen. Für den Standort werden dutzende Fachleute gebraucht, insgesamt sollen 100 Arbeitsplätze entstehen.

Noch 60 Arbeitsplätze zu vergeben

"Der Bund hatte im Zuge des Kohlekompromisses versprochen, nicht nur mit Geld, sondern auch in Form von eigenen Arbeitsplätzen in der Region zu helfen", sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, dem rbb. Die Bundesnetzagentur habe daraufhin schnell reagiert. "Deshalb bauen wir unseren Standort, den wir schon in Cottbus [mit 15 Mitarbeitenden, d. Red.] hatten, zu einem größeren Standort aus."



Von den 100 neuen Mitarbeitenden seien 40 bereits gefunden und eingestellt worden, darunter Informatiker und Ingenieure, sagt Homann. Gesucht werden noch Volljuristinnen und - juristen sowie Fachleute, die besondere Kenntnisse im Bereich Raum- und Umweltplanung haben. "Das braucht man für den Stromnetzausbau", so Homann.



"Bürokratisch, aber wichtig."

Die Bundesnetzagentur will laut Agenturpräsident in Cottbus nicht "irgendeine verlängerte Werkbank der Zentrale in Bonn" errichten, sondern wichtige Aufgaben nach Cottbus bringen. Im Bereich der Energiewende sollen in der Stadt Genehmigungsverfahren für Stromleitungen organisiert werden. Außerdem werde das Marktstammdatenregister in Cottbus gepflegt und ausgebaut. "Klingt bürokratisch, ist aber ganz wichtig", sagt Homann, weil das letztlich die Datenbank der Energiewende, wo alle Daten der vielen Millionen Erzeugungsanlagen zusammenlaufen."



Agentur fordert mehr Tempo beim Netzausbau

Damit die Energiewende gelingt, müssen nach Ansicht von Homann künftig Genehmigungsverfahren für den Bau von Stromtrassen vereinfacht und verkürzt werden. Er begrüße es "außerordentlich, dass die sich abzeichnende Koalition das Thema Verkürzung auf die Tagesordnung gesetzt hat." Die Verfahren seien sehr komplex, weil unter anderem europäisches und nationales Recht berücksichtigt werden müssten. Dass es Zeit dauere, sei allerdings nicht nur typisch für Stromnetze, sondern insgesamt für Infrastrukturvorhaben in Deutschland, so Homann.